San Valentino, bimbi coi nonni

Un San Valentino speciale per i nonni della RSA San Remigio di Busto Garolfo che venerdì 14 febbraio alle ore 10.30 riceveranno la visita di bambini del micronido-materna la “Casa delle Meraviglie” di Canegrate.

Il progetto intergenerazionale, in questa giornata, avrà come filo conduttore proprio l’amore, raccontato, cantato e festeggiato dai piccoli e dagli anziani, in un’iniziativa che li ha coinvolti, già nelle scorse settimane, nei preparativi e accumunati dal desiderio reciproco di poter trascorre insieme un momento di spensierata allegria.

La collaborazione tra la RSA San Remigio ed il micornido-materna la “Casa delle Meraviglie”, iniziata quest’anno, prevede infatti una serie di iniziative congiunte che consentiranno agli anziani e ai bambini di trovarsi in diverse occasioni.