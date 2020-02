Foibe: una via, piazza o parco

La mozione presentata dalla lista 'Patto del Cambiamento' per chiedere al sindaco ed alla giunta di intitolare una strada, una piazza o un parco ai Martiri delle Foibe.

Martiri delle Foibe: una strada, una piazza o un parco. La richiesta è già ben chiara e precisa, la mozione, invece, se da una parte è stata protocollata, dall'altra, molto probabilmente, sarà uno dei punti che verrà affrontato nel prossimo consiglio comunale. Per non dimenticare, insomma, i migliaia di uomini, donne e bambini massacrati dai partigiani jugoslavi e dall'OZNA e, così, ecco che la lista 'Patto del Cambiamento' (che comprende al suo interno Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e la civica 'Noi con Ferrario'), sui banchi dell'opposizione nella massima assise cittadina castanese, ha presentato, per mano della sua capogruppo Morena Ferrario, appunto, una mozione mirata e specifica. "Premesso, innanzitutto, che con la L. 92/2004 il Parlamento Italiano ha istituito il 10 febbraio quale 'Giorno del Ricordo', al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale - si legge nel documento - Verificato, quindi, che la legge ha previsto iniziative per diffondere la conoscenza di quei tragici eventi, tra i giovani delle scuole di ogne ordine e grado, ed ha favorito la realizzazione di studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende e, in ultimo, osservato come molti Comuni italiani hanno inteso, simbolicamente, intitolare piazze o strade ai 'Martiri delle Foibe', con la volontà di tenere vivo il ricordo di questa triste pagina della storia del Novecente e di commemorare la vittime di questa grande tragedia, ritenendo che il gesto di intitolazione una via o un luogo sia in linea con la tradizione di civiltà della città di Castano, che si è sempre distinta, con iniziative lodevoli, nel ricordo delle vittime delle tragedie del Novecente, siamo a chiedere l'impegno da parte del sindaco e della 'sua' giunta proprio per intitolare una strada, una piazza oppure un giardino del nostro Comune ai Martiri delle Foibe".