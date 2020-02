Il confine orientale e l'esodo

In occasione del 'Giorno del Ricordo', un incontro pubblico organizzato dall'ANPI di Vanzaghello al centro culturale. Testimonianze di vita raccontate da Umberto De Pace.

Un incontro pubblico per non dimenticare. In occasione, infatti, del 'Giorno del Ricordo', l'ANPI di Vanzaghello ha organizzato un momento di confronto, testimonianza e riflessione. L'appuntamento è per giovedì 13 febbraio, alle 20.45, presso il centro culturale 'Enzo Biagi' di via Matteotti. 'Il confine orientale dall'occupazione fascista della Jugoslavia all'esodo Giuliano Dalmata', questo il titolo dell'evento, che vedrà, appunto, le testimonianze di vita raccontate dallo scrittore Umberto De Pace, raccolte nel suo libro 'L'esodo di istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra'; il tutto accompagnato dalle canzoni suonate da Gianni Milan.