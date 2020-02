Educazione, autismo, aspetti psicologici al tema della crescita. Un ciclo di incontro e presentazioni di libri con 'Il Pane e le Rose' di Canegrate e Stripes e Pedagogika.

Educazione, autismo, aspetti psicologici al tema della crescita. L'associazione 'Il Pane e le Rose' di Canegrate, in collaborazione con Stripes e Pedagogika, vuole fermare l'attenzione su temi di indubbio respiro e attualità. E per questo ha deciso di promuovere nella sua sede di via XXIV Maggio un ciclo di conferenze nelle quali l'occasione per presentare un libro diverrà anche opportunità per scavare a fondo su queste problematiche. Non a caso la filosofia che ha ispirato gli organizzatori degli eventi è "Conoscere se stessi, conoscere gli altri". Gli incontri si terranno tutti a partire dalle 18.15. Si comincia, allora, martedì 11 febbraio con il libro 'Secondo me, saggio autobiografico sulla consulenza pedagogica volume uno' (scritto dal pedagogista e docente universitario Igor Salomone che si confronterà con i pedagogisti dell'associazione Marta Franchi e Gianluca Salvati). Al volume 'L'autismo nello zaino e le incredibili avventure di Ricky' è, invece, invece dedicato l'appuntamento di martedì 10 marzo. A parlarne sarà l'autrice Loredana Casucci Pravettoni, mamma di Riccardo, mentre ad avviare il dibattito sarà lo psicologo e psicoterapeuta Mauro Piccinin. Il 24 marzo, ancora, spazio a 'Il cuore segreto', scritto da Francesco Comelli, psichiatra e docente, che interverrà con il vicepresidente dell'associazione 'Basti-Menti' Ettore Buccianti e lo psicologo e psicoanalista Angelo Villa. Quindi, 'Isole ribelli', dato alle stampe da Mirco Fagioli, chiuderà la rassegna il 26 maggio. Fagioli è dirigente psicologo dell'agenzia di tutela della salute della Città metropolitana di Milano e parlerà del suo libro insieme con Dafne Guida, pedagogista e direttrice della cooperativa Stripes. Chi volesse partecipare dovrà effettuare una prenotazione scrivendo alla mail: centro.famiglia,canegrate [at] gmail [dot] com. Al termine di queste serate sarà rilasciato un attestato di partecipazione.