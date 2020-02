"Accam basta! Deve chiudere"

Un 'flash smog' davanti all'inceneritore, organizzato dal Movimento 5 Stelle e dal consigliere comunale del M5S di Magnago e Bienate, Emanuele Brunini.

Si sono ritrovati proprio davanti ai cancelli di Accam. Una cinquantina di persone, le une affianco alle altre, per far sentire nuovamente la loro voce e tornare a ribadire quel concetto più e più volte espresso per il quale “L’inceneritore andrebbe chiuso”. Un ‘flash smog’, come l’ha ribattezzato il consigliere comunale (sui banchi dell’opposizione) del Movimento 5 Stelle di Magnago e Bienate, Emanuele Brunini (tra i promotori, appunto, dell’iniziativa), che è servito per continuare a tenere alta l’attenzione su un impianto che, ormai da tempo, è al centro di discussioni, confronti e opinioni differenti. “La nostra idea a riguardo è chiara - commenta lo stesso Brunini - Sono anni, infatti, che siamo attivi in tale senso, inizialmente per impedire che fosse rimodernato (il cosiddetto revamping) e, successivamente, battendoci per quanto concerne alcuni percorsi in sostituzione dell’incenerimento (che era giusto intraprenderli qualche anno fa, ma che oggi non hanno più senso). La fabbrica dei materiali, ad esempio, era sostenibile con un impianto Forsu (che però lo fanno a pochi chilometri da qui) e, in modo particolare, c’è una crisi mondiale sulla vendita dei prodotti riciclati, come plastica e carta. Senza dimenticare, da una parte che Accam è un inceneritore vecchio, che reputiamo non debba continuare ad andare avanti, dall’altra anche l’incidente delle scorse settimane, che conferma come sia arrivato davvero il momento di mettere la parola fine e di non spendere soldi per sistemarlo, bensì bisogna attivarsi con un’operazione di bonifica, per poi chiuderlo definitivamente”. Non solo il ‘flash smog’, visto che in parallelo, ecco pure una petizione, lanciata dallo stesso consigliere del M5S e indirizzata al ministro dell’ambiente Sergio Costa.

L'INTERVISTA AD EMANUELE BRUNINI, M5S DI MAGNAGO E BIENATE