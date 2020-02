Sincronette: ottima gara a Busto

Una gara impegnativa che ha visto partecipanti arrivare da tutta la Lombardia, un livello alto di prestazioni a cui le Atlete Cuggionesi hanno risposto dando il meglio di sè.

Prima gara della stagione 2019/20 per le atlete della Squadra di Nuoto Sincronizzato della SSD GAMES Sport di Cuggiono. Domenica 2 Febbraio presso la piscina di Busto Arsizio si è svolta la prima delle gare Regionali FIN (Fedarazione Italiana Nuoto) a cui le nostre Sincronette prendono parte. Una gara impegnativa che ha visto partecipanti arrivare da tutta la Lombardia, un livello alto di prestazioni a cui le Atlete della società Cuggionese hanno risposto dando il meglio di se, difendendosi bene anche se per il momento il podio è sfuggito. Soddisfatte le allenatrici Claudia Cattaneo e Francesca Ribolla che seppur riconoscendo il valore e il livello aggiunto dalle loro atlete ammettono che c’è ancora del lavoro da fare. Quindi di nuovo in vasca per gli allenamenti e per il perfezionamento in previsione della prossima gara che sicuramente darà soddisfazioni.