"Manca un agente"

“Sono passati oltre due mesi e ad oggi la situazione è rimasta immutata”, afferma ‘Insieme per Inveruno e Furato’, facendo riferimento allo stato del turnover degli agenti della Polizia Locale. Considerando la mancanza di un agente in organico, la lista di opposizione ha presentato perciò una nuova interrogazione a riguardo. Già nel novembre 2019 la coalizione di centrodestra, che comprende la Lega e la lista civica Forze Popolari, aveva chiesto delucidazioni sull’argomento all’Amministrazione comunale, la quale in risposta aveva accennato alla possibilità di utilizzare la graduatoria del Comune di Biassono, “essendo in procinto di sottoscrivere apposita convenzione”. Anzi, un nuovo agente sarebbe stato contattato per sondarne l’eventuale disponibilità. In mancanza di sviluppi, l’interrogazione di ‘Insieme per Inveruno e Furato’ chiede quando sarà sostituito l’agente della Polizia Locale mancante in organico e se sono pervenute ulteriori richieste di mobilità da parte degli attuali dipendenti comunali, dopo i pensionamenti e i trasferimenti dei mesi scorsi.