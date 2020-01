Furti: "Massima attenzione"

Ondata di furti a Busto Garolfo. Dal Sindaco Susanna Biondi massima attenzione, raccordo granitico con le autorità e le forze dell'ordine e affronto concreto del problema.

Massima attenzione, raccordo granitico con le autorità e le forze dell'ordine e affronto concreto del problema. Sul tema della sicurezza a Busto Garolfo dopo la recente ondata di furti che hanno investito il paese , il primo cittadino Susanna Biondi si rivolge con una lettera alla cittadinanza in cui informa sulle misure che ha inteso adottare per intervenire a contrastare in modo efficace questo ripetersi di episodi criminosi. Biondi ha infatti raccolto l'invito del prefetto di Milano Renato Saccone di prendere parte a un Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza "che affrontava- spiega - tra i punti all'ordine del giorno, la vicenda dei furti che si sono verificati nei mesi scorsi nel nostro comune e che hanno interessato soprattutto le attività commerciali di Busto Garolfo e Olcella". Questioni che il sindaco bustese ha potuto affrontare con dovizia di particolari e in modo approfondito con il questore di Milano Sergio Bracco, il comandante provinciale dei Carabinieri Luca De Marchis e quello del gruppo Milano della guardia di Finanza, colonnello Giuseppe D'Urso. "Ho potuto ancora una volta rilevare massima attenzione - prosegue Biondi - grande competenza e impegno da parte di tutti i presenti". Biondi ricorda anche come questa serie di episodi di illegalità abbia subito negli ultimi tempi un ridimensionamento in paese "grazie all'attivazione nei primi giorni di gennaio - spiega - di una serie di servizi dedicati che si sono aggiunti alle normali attività svolte dalle Forze dell'Ordine". L'attenzione, aggiunge, "rimane massima". Si è insomma messo in moto un lavoro di forte collaborazione volto a contrastare l'emergenza creatasi in paese per il quale il sindaco bustese ringrazia le varie autorità coinvolte, dal Prefetto al comandante della compagnia dei Carabinieri di Legnano Alfonso Falcucci, ai marescialli Bruni e Bonomo e, non da ultimi, "tutti i Carabinieri della stazione di Busto Garolfo e la Polizia Locale". "Ancora una volta_ conclude Biondi - si dimostra che le istituzioni sono presenti e attive , agiscono con competenza e impegno, è a loro che dobbiamo affidarci".