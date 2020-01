L'iniziativa promossa dal Comune di Magnago, in collaborazione con 'Albatros' e Azienda Sociale. Martedì e giovedì per i ragazzi delle scuole Medie e di prima Superiore.

Due giorni a settimana (il martedì e giovedì, dalle 15 alle 17): giochi e laboratori, ma anche un'occasione importante per i ragazzi delle Medie e di prima Superiore di poter svolgere i compiti scolastici. Già, perché il Comune di Magnago, in collaborazione con la cooperativa sociale 'Albatros' e Azienda Sociale, sta organizzando un centro educativo gratuito, appunto per gli studenti, in via Mameli, al civico 11. Più nello specifico, presso il Centro Giovani Le Navi, come detto, verranno promossi laboratori e attività, alla presenza di educatori professionali di 'Albatros'. Per maggiori informazioni, comunque, contattare Elisa Penna al 392/3172616 oppure lenavi [at] coopalbatros [dot] org.