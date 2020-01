Karateki: tutti sul podio

Il Karate Shotokan Arconate e Cuggiono protagonista al 'Gran Prix di Karate 2020 - Memorial Raffaele Moncucco' a Novi Ligure. Tre primi posti, 3 secondi e 2 terzi.

Karateki protagonisti in quel di Novi Ligure. Quando si dice "fare incetta di risultati e medaglie"... e mai frase più azzeccata potrebbe esserci, perché il Karate Shotokan Arconate e Cuggiono è tornato a casa dal 'Gran Prix di karate 2020 - Memorial Raffaele Moncucco' con ben 3 primi posti, 3 secondi e 2 terzi. Di fronte, infatti, a 250 atleti, provenienti dalla provincia di Alessandria e dintorni, che si sono sfidati in kata singoli e a squadre, il gruppo di 'casa nostra' ha dimostrato ottime e straordinarie qualità e capacità, salendo, appunto, sul podio in varie occasioni. Nello specifico ecco, allora, il primo piazzamento con Matteo Bestetti, Cristian Malacusi e Tatiana Re, quindi sul secondo gradino sono saliti Martino Calcaterra, Aurora Balanuta e Giorgia Castoldi e, infine, il terzo posto di Riccardo Abruzzese e Ilaria Festa. Grande soddisfazione, ovviamente, per il maestro Merlotti, sempre più convinto nel desiderio di crescita formativa dei suoi ragazzi e sempre pronto a spronarli ed incoraggiarli. E, adesso, gli occhi e la testa sono già puntati al prossimo appuntamento: il 23 febbraio a Pieve Emanuele.