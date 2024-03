KSA/KSC Karate protagonista

Quando si dice kata... da protagonisti. Perché all'iniziativa 'Gioco Sport Samurai', il KSA/KSC Karate Shotokan è stato tra i primi attori della manifestazione.

Quando si dice kata... da protagonisti. E mai come stavolta è proprio così, perché all'iniziativa 'Gioco Sport Samurai', andata in scena nelle scorse settimane a Gallarate, il KSA/KSC Karate Shotokan del maestro Fausto Merlotti (6 Dan) è stato tra i primi attori della manifestazione, conquistando ben 9 ori, 7 argenti e 7 bronzi. Grande, allora, la soddisfazione per lo stesso maestro e per i suoi collaborotori, ogni giorno impegnati con le varie attività per insegnare questa bellissima disciplina e, allo stesso tempo, far crescere i tanti atleti. E adesso, l'appuntamento è il 7 aprile prossimo, in casa a Cuggiono, con il 'Grand Prix di Karate'.

