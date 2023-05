Karateki ancora protagonisti

In casa o fuori, alla fine non fa differenza, perché se ci sono loro i risultati sono praticamente garantiti. Di nuovo protagonisti, infatti, gli atleti del Karate Shotokan Arconate e Cuggiono anche al Trofeo Mulazzano.

In casa o fuori, alla fine non fa differenza, perché se ci sono loro i risultati sono praticamente garantiti. Di nuovo protagonisti, infatti, gli atleti del Karate Shotokan Arconate e Cuggiono anche al Trofeo Mulazzano. In tutto 9 i karateki del nostro territorio presenti, con ben 6 sul podio (un primo posto, 3 secondi e 2 terzi). E grande, allora, è stata la soddisfazione del maestro Merlotti e del team, che ancora una volta si è dimostrato carico e preparato, affrontando con entusiasmo una competizione impegnativa e distinguendosi tra gli oltre 200 partecipanti.

