Il grande sport al 'Paccagnini'

Venerdì scorso (24 gennaio) la quinta edizione della 'Castano Sportiva 2K19 - Il team dell'eccellenza'. Riconoscimenti a chi si è distinto nell'anno appena concluso

I nomi scanditi uno ad uno, le emozioni, la gioia e, poi, gli applausi. Tanti tantissimi e, in fondo, diversamente non avrebbe potuto essere, perché quella non era una serata come tutte le altre. No, quella era la serata dei... campioni. La quinta edizione della 'Castano Sportiva 2K19 - Il team dell'eccellenza', chi (gruppi o singoli) si è distinto nell'anno appena concluso per traguardi, successi e attività in ambito sportivo. E, allora, su il sipario, lo scorso venerdì 24 gennaio, all'auditorium Paccagnini, per l'ormai immancabile consegna ufficiale dei riconoscimenti. Come detto, sono stati davvero numerosi gli altri, i dirigenti o quanti hanno scritto pagine e pagine di storia di questa o quella società, che si sono alternati sul palco: Maurizio Croci (JKS Karate), Alberto Carnieletto, Martina Zanellati e Lucia Musumeci (Atletica Bienate Magnago), Gabriele Paccagnini, Samuele Barigozzi e Luca Valente (Arcieri Tre Torri), Antea Luisa Boldini e Julian Bortolami (Velo Club 'Raffaele Marcoli'), Paolo Pittà (Asd Boxe Castano), Federico Pasa (Maikun Factory Team Asd Bmx), Gabriele Mazzucchelli (Arcieri Della Rocca), Marika Labanca (Pallacanestro Stella Azzurra), Lorenzo Gobbo (GB Junior), scuola di danza 'Tersicore', Nadia Bonalli (campionato italiano tiro con l'arco), Carlo Travaini (campione mondiale senior e detentore di record mondiali nuoto), Francesca Adriatico (6° Dan karate), Leonardo Iomini (partecipazione con la nazionale italiana ai campionati mondiali di arti marziali vietnamite) ed Elisa Massidda (arti marziali vietnamite), Andrea Impelluso (Asd Virtus MdP), Asd Olimpica Castano Primo Atletica, Carlo Iannantuono (Tiro a Segno Uboldo), Santino Cariglino (GS Castanese), Melissa Berardi (Asd Skating Club Vanzaghello), Sisto Facchetti (ETRC Team Roping), Simone Tunno, Stefano Tunno, Antonio Griscua e Roy Murdoch (Italian Sniper, squadra di rally), associazione 'Nosea Amici di Marco Bettin Aps Onlus', Carola Bonalli, Matteo Fabbri, Fabio Locarno, Maurilio Canina e Pietro Baroni (Amici dello Sport Podistica Castanese), le squadre Master e Agonistica (Acqua1Village Nuoto) e, infine, Davide Maggi (Polisportiva Castanese Libertas).