Incidente in superstrada

Ancora una volta il tratto senza spartitraffico della Boffalora Malpensa tra la rotonda della ex statale 11 e l’imbocco per l’autostrada A4 è stato interessato da un grave incidente stradale. E’ avvenuto nel pomeriggio e ha interessato tre auto e un camioncino. Diversi erano i feriti soccorsi dagli equipaggi della Croce Bianca di Magenta, dell’Inter Sos e della Rho Soccorso. Vista la criticità dell’evento è giunto sul posto anche l’elisoccorso. Proprio l’eliambulanza ha trasferito una persona coinvolta, con il codice rosso, all’ospedale Niguarda di Milano. Gli altri feriti sono stati evacuati in codice giallo e verde negli ospedali di Novara e al Fornaroli di Magenta. La Polizia locale di Magenta ha bloccato l’ingresso dei veicoli in superstrada, mentre dalla parte opposta la Polizia stradale ha fatto defluire i veicoli a intermittenza fino alla rimozione dei mezzi incidentati. Da chiarire la dinamica del sinistro, tuttora al vaglio della Polizia stradale di Magenta.