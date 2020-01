Gioca Bimbo a Castano Primo

Un'esperienza ventennale a Gallarate e ora la nuova gestione di un importante spazio per bambini nel castanese.

Ampi spazi, curati e studiati secondo le più moderne ricerche educative, attività, giochi, laboratori montessoriani e molto altro. A Castano Primo c'è 'Gioca Bimbo', il centro per grandi e piccini, in via Tadini 42, uno spazio rinnovato frutto di vent'anni di esperienza presso un altro nido a Gallarate.

Un ambiente e un personale da conoscere e scoprire. E quando farlo se non nell'OPEN DAY dedicato, in programma per sabato 25 gennaio, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18? Con una possibilità davvero eccezionale, perchè per tutti i visitatori che poi si iscriveranno in giornata, il costo di iscrizione è gratuito.

L'asilo nido propone pacchetti personalizzati sulle richieste della famiglia, con una coordinatrice interna che segue i principi pedagogici montessoriani. La struttura sarà inoltre aperta tutto l'anno ed è una soluzione perfetta per spazio gioco ad ore, feste di compleanno e centro estivo.

Tutti i martedì di febbraio e marzo, inoltre, dalle 10 alle 11 vi è uno spazio mamma-bebè (dai 3 ai 12 mesi) completamente gratuito.

Consigliamo a tutti una visita alla struttura, per lasciarvi incuriosire dalle proposte più adatte per i vostri bambini.

Informazioni su www.nidogiocabimbo.it o info [at] nidogiocabimbo [dot] it

Telefono: 370.3366300