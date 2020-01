Oratori e San Giovanni Bosco

Anche quest’anno, gli oratori del nostro territorio si preparano alla festa, con diversi appuntamenti. Da Casate a Cuggiono, una serie di momenti per stare tutti insieme.

È il ‘patrono’ degli oratori, con il suo stile ha delineato un nuovo modo di fare educazione, catechismo e accoglienza dei più giovani, anche in difficoltà, trovando il ‘punto accessibile al bene’, avvicinandoli a un cammino di fede. Anche quest’anno, gli oratori del nostro territorio si preparano alla festa, con diversi appuntamenti. A Casate (per Bernate e la frazione) si terrà la Messa alle 17.45 di venerdì 31 dicembre, prima di una pizzata. A Cuggiono la celebrazione sarà alle 18 in Basilica prima di raggiungere l’Oratorio per una cena insieme. Per chi vuole, inoltre, si potrà invece partecipare alla speciale ‘Messa degli oratori’ a Milano in Duomo, alle 20.30, con l’Arcivescovo Mario Delpini.