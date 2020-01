Giovani e adulti per non dimenticare

'Giorno della Memoria': una serie di appuntamenti a Vanzaghello, lunedì 27 gennaio. Si comincia, al mattino, con le scuole e, poi, la sera reading per gli adulti.

In occasione del 'Giorno della Memoria', il Comune di Vanzaghello propone tre interventi modulati per bambini, ragazzi e adulti. Lunedì 27 gennaio, alle 10.30, le due classi quinte della scuola primaria saranno accolte in biblioteca per condividere letture sulla figura di Anna Frank. Dopo una simbolica attività creativa, i ragazzi saranno accompagnati all'Albero di Anne per la deposizione del proprio fiore a ricordo della Shoah. Alle 21, invece, il pubblico adulto sarà coinvolto nel reading 'Ombre nel silenzio' (chiaro-scuro di vite spezzate dall'inferno nazista) della compagnia teatrale 'Il punto', che incrocia le storie di Johann Rukeli Trollmann ed Elisa Springer.