San Mauro di eccellenze

Una Festa di San Mauro all’insegna dell’eccellenza, sia in campo scolastico che in quello umano e professionale. Dopo le celebrazioni religiose con la tradizionale processione per le vie del paese, la manifestazione in onore del Patrono si è spostata in sala civica per la consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli che si sono contraddistinti nell’anno scolastico scorso e delle benemerenze, ovvero i San Maurini, alle personalità illustri e meritevoli per via di straordinarie doti umane e una spiccata sensibilità sociale. Presente l’Amministrazione Comunale, tra cui il sindaco Fabio Merlotti e l’assessore alla Pubblica Istruzione Debora Allevi. Ecco i nomi di chi ha ricevuto i premi per merito scolastico: Gabriele Bognetti, Rebecca Bognetti, Anastasia Braga, Elisa Branca, Alice Capelletti, Tommaso Colombo, Matteo Esposti, Gaia Maria Gallazzi, Davide Gandorla, Giorgia Grassi, Laura Mascazzini, Matilde Motta e Aurora Talarico. Due i premiati con il San Maurino: il primo a Maria Ballarati (in paese meglio conosciuta come Mariuccia Villa), per il suo costante impegno di volontariato nella locale sezione del Movimento Terza Età e nell’ambito parrocchiale, quindi all’Avis Comunale, perché fin dal 1969, anno dell’istituzione, ha sempre perseguito la finalità di solidarietà umana e di attivazione della partecipazione sociale a vantaggio della collettività.