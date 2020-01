Parlando di bullismo

Il 27 gennaio, alle 21, al polo culturale Catarabia di Canegrate, una serata di confronto, analisi e riflessione. Un momento importante con Francesca Maisano.

Si chiama bullismo ed è uno dei cancri che affliggono attualmente il mondo scolastico. E a rischiare di uscirne compromessi nella loro crescita armoniosa e sicura sono sia chi lo pone in essere sia chi ne è vittima. Una violenza che, con l'avvento dei sociali, ha finito anche per assumere i connotati dello strisciante cyberbullismo se possibile con un potenziale di virulenza ancora più consistente. Canegrate, consapevole dell'importanza di guardare il problema in faccia per individuare strategie risolutive e di rete efficaci, dedicherà al tema una serata in programma lunedì 27 gennaio alle 21 al polo culturale Catarabia. "Se non si interviene per tempo - chiarisce il Comune nel presentare l'iniziativa - i ragazzi potrebbero sviluppare da adulti crisi di ansia e autostima". Oppure, ancora, in chi subisce il bullismo potrebbe scattare un desiderio di rivalsa deleterio per sé e per gli altri e chi lo ha a suo tempo perpetrato potrebbe avere l'effetto di ritorno di un isolamento sociale. La serata, condotta da Francesca Maisano, autrice del volume 'L'età dei bulli', sarà il contesto per focalizzarsi non soltanto sull'effetto, visibile a tutti, ma soprattutto sulla causa da individuare in fattori familiari e sociali che esigono di essere intercettati in modo attento e capillare.