Un concerto di campane tibetane e di cristallo: si intitola 'Inter... connessi - il potere dell'energia universale... Tutti siamo Uno' ed è in programma il prossimo 28 gennaio, alle 21, in Villa Rusconi a Castano. Special guest Domenico De Pascali e Kuke Weki, mentre l'evento sarà in ricordo di Gianmario Fadda, Guglielmo Panosetti, Vincenzo De Pascali, Greta, Gioele, Enzo Panosetti e Antonio Paglino. Ingresso con prenotazione obbligatoria al numero 351/9659967.