A Dairago la 'Sacchetta Nascita'

‘Sacchetta nascita’ voluta dall’Amministrazione del sindaco Paola Rolfi per le mamme con nuovi nati. Prodotti per il bebè e spunti per i primi mesi di vita del piccolo.

Esperienza unica, ma anche impegno non indifferente. Crescere un bambino viaggia sempre tra gioia e responsabilità. E una mamma ha certamente bisogno anche di un supporto non solo economico per vivere la sua esperienza di genitorialità nel modo migliore per sé e per il figlio. Il comune di Dairago focalizzerà l’attenzione su quest’aspetto sabato 25 gennaio alle 10.30 attraverso un incontro alla biblioteca civica. Il titolo dell’appuntamento sarà ‘Bebè a costo zero, crescere bambini felici con meno oggetti e più affetti’. La riflessione sarà imperniata sulle parole di Giorgia Cozza, autrice del volume che dà il titolo alla giornata. Ma l’incontro sarà anche l’occasione per presentare l’iniziativa ‘Sacchetta nascita’ voluta dall’Amministrazione del sindaco Paola Rolfi per le mamme con nuovi nati. “Nell’ottica di qualificare sempre di più il comune di Dairago come amico dei bambini - si legge nella nota diffusa dal Comune stesso – oltrechè territorio accogliente e attrattivo per le famiglie, la giunta propone l’istituzione della sacchetta nascita da donare ad ogni nuovo nato che sarà registrato all’anagrafe”. Nei dettagli, i neo genitori riceveranno un buono con cui potranno ritirare questa sacchetta le cui autrici sono le volontarie del centro pensionati e anziani cittadino Apad. All’interno della sacchetta, mamme e papà troveranno un utile ausilio educativo, ovvero il volume ‘Guarda che faccia’. Non solo, perché all’interno ecco pure un pannolino lavabile “Per far conoscere alle famiglie – prosegue il comune – i benefici ambientali ed economici per il benessere del bambino, un gioco e appunto il libro ‘Bebè a costo zero’. “La sacchetta nasce con l’intento di dare un piccolo contributo concreto alle famiglie del nuovo arrivato durante i suoi primi mesi di vita, fornire proposte e suggerimenti pratici ai neo genitori al fine di evitare inutili spese e circondare il proprio piccolo con quanto può realmente favorire il suo sviluppo psicofisico”. Insomma, un vero e proprio investimento sul presente, guardando con particolare attenzione al futuro.

In Finlandia e nei paesi nordici, è un'usanza che si tramanda nel tempo. La äitiyspakkaus, la scatola del corredo per il neonato (conosciuta anche come “baby box“), che lo Stato finlandese spedisce per posta alle future mamme dal 1938. Contiene tutine, bavaglini, coperte tutto il necessario per il bagnetto, materiale informativo per sostenere i genitori nelle prime settimane con i neonati: in tutto 50, tra capi ed oggetti di puericultura.

Da sempre il corredino è stato confezionato in una scatola di cartone, usata dai pragmatici finlandesi, per farvi dormire il bambino. Anche così, si crede, il tasso di mortalità perinatale in Finlandia si è ridotto presto in modo evidente.

Il contenuto della scatola è cambiato ovviamente nel tempo ( tanti biberon, un solo biberon, succhietto si, succhietto no, giochi di plastica, giochi di pezza) e l’äitiyspakkaus è diventata negli anni il simbolo del variare di mode e teorie educative.