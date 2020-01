Coppa Italia: debutto per le 'Cocche'

L’ascesa vertiginosa delle ultime settimane ha portato in dote anche l’ultimo posto utile nel Girone B per la qualificazione alla Coppa Italia.

Archiviati i festeggiamenti, l’avventura della Futura Volley Giovani riparte senza sosta: a tre giorni dall’incontro che ha chiuso la regular season con un “lieto fine”, infatti, le Cocche scenderanno in campo per i quarti di finale di Coppa Italia, da disputarsi in trasferta e in gara secca.

Il netto successo conseguito a Marsala ha messo le ali ai piedi allo spirito delle biancorosse, autrici di un’impresa che ha dell’epico considerando la trama quasi cinematografica. Un team in difficoltà nel gioco e nei risultati (3 punti nei primi 6 incontri e ultimo posto in graduatoria) ha avuto la forza morale di risorgere dalle proprie ceneri puntando su una forza morale senza pari: il lavoro maniacale dello staff tecnico e la tranquillità ostentata dalla società hanno agevolato l’inversione di tendenza che, numeri alla mano, ha dell’impressionante e racconta di 10 gare consecutive in cui le bustocche sono riuscite ad avanzare in classifica. I 30 punti messi assieme (di cui 21 nel solo girone di ritorno) sono valsi la qualificazione nella Poule Promozione insieme alla salvezza anticipata, e danno il senso del momento d’oro che questo gruppo sta vivendo e sta facendo vivere a tutti i sostenitori: le avversarie della seconda parte di torneo saranno San Giovanni in Marignano, Soverato, Pinerolo, Martignacco e Olbia, a partire dal prossimo 9 Febbraio la Futura avrà nel mirino l’accesso ai playoff che condurranno in Serie A1.

L'impegno per le biancorosse, che hanno avuto accesso come quarte classificate, è chiaramente il più difficile: Cialfi e compagne dovranno viaggiare verso Rimini per sfidare proprio l'implacabile Omag di San Giovanni in Marignano, dominatrice del Girone A. La squadra allenata da Stefano Saja è infatti una delle due principali indiziate alla promozione diretta – insieme alla Delta Informatica Trentino, che nella Poule Promozione partirà con una lunghezza di ritardo rispetto alle romagnole – e approccerà la seconda parte del campionato con la bellezza di 50 punti accumulati nella prima fase, frutto di 17 vittorie e di una sola sconfitta (tra l'altro per 3-2). La Omag, reduce dalla vittoria casalinga per quinto set contro Olbia, è per distacco la squadra migliore di tutta la Serie A2 in fase offensiva – ha una percentuale di realizzazione del 40% – grazie ad esterne di gran rendimento come le schiacciatrici Alice Pamio e Giulia Saguatti oppure l'opposto Clara Decortes, quinta miglior realizzatrice della serie cadetta. Non va dimenticato neanche l'apporto della centrale Giuditta Lualdi, bustocca di nascita e prima realizzatrice del campionato tra le pari ruolo.

Un match tosto, ma le Cocche hanno già dimostrato di potersela giocare con chiunque: l’appuntamento è fissato per le 20.30 di mercoledì 22 Gennaio presso il Palasport di San Giovanni in Marignano (via Fornace Verni 70). Con questo gruppo, crederci è il minimo!