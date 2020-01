Raccolta fondi per la chiesa

La comunità villacortesina si è stretta intorno al suo campanile auspicando che l'antica chiesa intitolata a san Vittore torni al più presto all'antico splendore.

Era il mese di settembre dello scorso anno: un uomo appiccò un incendio nella Parrocchia di Villa Cortese facendo in breve tempo divampare le fiamme che si abbatterono soprattutto su un confessionale. Da allora la chiesa villacortesina è stata trasferita provvisoriamente pochi metri più in là rispetto alla sua storica sede. In una sistemazione provvisoria che consenta ai cittadini di continuare in qualche misura a vivere normalmente le loro pratiche cultuali. Da quella vicenda sono passati diversi mesi e la comunità villacortesina si è stretta intorno al suo campanile auspicando che l’antica chiesa intitolata a San Vittore torni al più presto al prisco splendore. Non lo hanno fatto soltanto con il sostegno morale, bensì anche con un fattivo contributo economico. Ad oggi, dunque, gli euro raccolti per la ristrutturazione dell’edificio religioso ammontano ad una cifra imponente: 46.725. Di questi, 9795 sono il frutto delle raccolte straordinarie effettuate durante gli ultimi periodi dell’anno appena concluso, mentre qualcuno, per ricordare i suoi cari estinti, ha voluto dare un contributo, donando in tutto 645 euro, senza dimenticare le iniziative messe in campo dalla realtà oratoriana cittadina. Il resto è stato fatto con il sostegno delle associazioni, pari a circa 500 euro, e con i proventi delle benedizioni natalizie, circa 35 mila. Tutto ciò documenta a dovere come davvero la Parrocchia sia sentita quale cuore pulsante della comunità di Villa Cortese.