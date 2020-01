Sbarre contro la droga

Casorezzo ha ottenuto le sue sbarre per rendere più sicure alcune zone del parco del Roccolo che insistono sul suo territorio.

Sono tre e hanno una funzione precisa: arginare eventuali episodi di criminalità come quelli legati allo spaccio di droga. Casorezzo ha ottenuto le sue sbarre per rendere più sicure alcune zone del parco del Roccolo che insistono sul suo territorio. "La possibilità di installare queste tre sbarre- dichiara il sindaco Pierluca Oldani -è davvero importante per noi, non risolverà magari il problema dello spaccio ma impedirà alle auto di poter entrare in zone del parco ove potrebbero effettuarlo". Le sbarre saranno posizionate in tre punti differenti: via Inveruno, alla confluenza tra le vie Quadri e san Salvatore dove termina la parte asfaltata e all'altezza di una fattoria. "Si è chiesto al consorzio del parco - spiega ancora Oldani - che nel frattempo ha cambiato coordinatore di scrivere alla società Solter alla quale l'area appartiene per avere la possibilità di collocare queste sbarre". Nella consapevolezza che l'impedire l'accesso a quelle zone del parco lo tutelerà sia dal punto di vista ambientale sia da quello della sicurezza.