Collegati con i Carabinieri

Magnago è il primo Comune del Castanese ad avere effettuato il collegamento del sistema di videosorveglianza e dei portali di lettura targhe con la Compagnia di Legnano.

Più sicuri con una serie di semplici, ma fondamentali accorgimenti. E, alla fine, Magnago, come si dice, 'fa scuola'. Già, perché il Comune del nostro territorio è il primo nel Castanese ad aver effettuato il collegamento del sistema di videosorveglianza e dei portali di lettura targhe con la Compagnia Carabinieri di Legnano. "Tali impianti, che servono a prevenire, reprimere ed accertare atti delittuosi, attività illecite e la microcriminalità, ampliano il concetto di sicurezza urbana dei cittadini e per quanto concerne la salvaguardia dell’ordine, del decoro, della quiete pubblica e del patrimonio pubblico e privato. Collegamenti che sono uno strumento integrato che concretizza il concetto, appunto di sicurezza urbana, in quanto rendono ancor di più il sistema di videosorveglianza un importante apparecchio di prevenzione e di razionalizzazione dell’azione di polizia su tutto il territorio". Adesso, quindi, dopo la Compagnia di Legnano, è in fase di attuazione anche il collegamento con la stazione Carabinieri di Castano Primo.