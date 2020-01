"Nessuno ci ha interpellati"

I residenti di Largo F.lli Borghi intervengono per ribadire il loro 'no' a questo progetto.

Sono giorni di forte discussioni su un progetto, per quanto 'semplice', ma di grande impatto sulla vita politica del paese. Il parcheggio Largo F.lli Borghi sarà ricordato a lungo. Sì, perchè se nella scorsa primavera portò alla crisi tra i gruppi di Amministrazione, non ancora ricucita e che pregiudica, forse, il proseguo del mandato del Sindaco, tutt'ora non vede soddisfatti i vari gruppi del Consiglio comunale.

Ma non solo... una forte voce contraria al nuovo progetto, con più parcheggi e senza alberi, arriva dai residenti: "Dall'unica riunione col Sindaco, ormai molto tempo fa, nessuno dei presenti (almeno 12 persone) ha accettato che venissero tagliate le piante, accettato il cordolo per 50 MT di ciclabile e quindi una piazza parcheggio - commentano alcuni residenti - Non siamo mai stati più chiamati ad un confronto. Chiederemo un incontro con il Sindaco al più presto". Già in questi giorni sono comparsi nuovi cartelli e una petizione con raccolta firme potrebbe partire a breve.