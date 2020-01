Tre appunantamenti a Castano, in occasione del 'Giorno della Memoria'. Sabato 25, domenica 26 e lunedì 27 gennaio: si comincerà in auditorium e, poi, in Villa Rusconi.

'Dalla memoria rinasce il domani'... Tre appuntamenti, tre giorni per non dimenticare e un programma pensato per riflettere e confrontarsi. In occasione del 'Giorno della Memoria', infatti, Castano ha organizzato una serie di momenti che coinvolgeranno la cittadinanza intera. Si comincerà, allora, sabato 25 gennaio, alle 21, all'auditorium 'Paccagnini' con 'Mai più guerre, per non dimenticare' (a cura della band dei sindaci 'Gente in Comune', con il patrocinio di Anci), quindi domenica 26, alle 20.30, in Villa Rusconi, spazio 'Vagoni e Barconi - i sommersi e i salvati di ieri e di oggi' (promosso da Auser Volontariato Castano Primo) e, infine, lunedì 27, alle 21.15, ci si ritroverà sempre nel palazzo Municipale, per 'Binario 21: l'ultimo viaggio. Vite segnate, voci sospese' del gruppo fotografico 'Sfumature Castanesi'.