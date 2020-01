Games Sport di nuovo in gara

Ricomincia l’attività agonistica, dopo le vacanze natalizie, per la Squadra di Nuoto Cuggionese. E, subito, ecco una serie di importanti risultati e medaglie.

Ricomincia l’attività agonistica, dopo le vacanze natalizie, per la squadra di nuoto cuggionese. Vacanze solo per quanto riguarda le gare visto che i nostri atleti non hanno mai interrotto, di fatto, gli allenamenti. Una costanza che serve per affrontare con l’adeguata preparazione le difficili e impegnative gare della FIN (Federazione Italiana Nuoto). Tornando alle competizioni, proprio domenica scorsa, 12 gennaio, gli atleti più grandi (dagli esordienti A agli Assoluti) sono stati protagonisti a Pavia per la settima edizione della 'Servipack Italia Swim Cup', manifestazioni molto frequentata dalle diverse società Lombarde e di conseguenza combattutissima. Buone le prestazioni dei 'nostri' atleti che, oltre agli ottimi risultati generali, sono riusciti a conquistare il podio in diverse occasioni (medaglie: 1^ Matilda Lucini 100 m Rana cat. Esordienti A , 3° posto Federico Caroli 100 m Rana Cat. Esordienti A). E adesso, allora, non ci resta che aspettare la prossima gara per confermare l’ottimo lavoro degli atleti della Games Sport Nuoto Cuggiono e dei loro allenatori.