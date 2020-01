Il presepe 'Lego' è... primo

Il bellissimo lavoro realizzato alla scuola Materna - Ente Morale di via Giolitti a Castano Primo, sul gradino più alto del podio al 'Concorso Presepi' promosso dalla Fom.

C'era chi l'aveva ribattezzato "Un Natale tutto da... costruire". E, alla fine, l'hanno costruito (eccome!) alla scuola Materna - Ente Morale di via Giolitti Castano Primo. Anzi, l'hanno fatto in maniera davvero eccezionale. Già, perché il bellissimo presepe dell'importante realtà cittadina, tutto realizzato con i mitici e intramontabili mattoncini Lego (idea dei papà e che ha visto il coinvolgimento dei più piccoli, delle famiglie e dei castanesi), è arrivato nientemeno che al primo posto del '67° Concorso Presepi per la città di Milano e 32° Concorso Presepi per la Diocesi di Milano' (categoria Scuole dell'Infanzia), promosso dalla Fom. "Una grande emozione e una soddisfazione immensa - commentano - Quest'anno la semplicità di un gioco di mattoncini ha unito bimbi e famiglie intorno alla Natività. Quest’anno è stato speciale... e oggi vogliamo, allora, dire grazie a tutti coloro che hanno voluto partecipare alla proposta mettendo a disposizione i tanti Lego che sono andati a comporre, poi, il presepe; e, ovvio, un ringraziamento anche alle persone che hanno veicolato il nostro appello e alle famiglie ed ai bimbi che, con tanto impegno e passione, si sono cimentati nella realizzazione delle singole parti". Un vero e proprio lavoro di squadra,insomma, quello messo in campo, perché, fin da subito, le parole chiave sono state condivisione, collaborazione e gruppo, affinché il Santo Natale fosse veramente qualcosa di speciale e magico, dove chiunque potessere essere protagonista.