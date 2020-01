Futura batte Montecchio

Un incontro che è la sublimazione di due fattori: la difesa, grandissima protagonista delle trame di gioco bustocche, e il grande contributo che ogni atleta, titolare o subentrata, riesce a mettere sul terreno di gioco.

Servono quattro set alla Futura Volley Giovani per aver ragione della Ipag Montecchio Maggiore, e il risultato lancia le biancorosse al quarto posto in classifica: il sorpasso in graduatoria è effettuato proprio ai danni delle vicentine a seguito di un match giocato con grandissima concentrazione dalle padrone di casa, praticamente mai fuori dall’incontro. Nonostante la forzata assenza di Pistolesi, out per guai fisici, le Cocche non hanno mai dato l’impressione di essere in difficoltà: le prime due frazioni, chiuse con ampio vantaggio, raccontano abbondantemente un sistema di gioco senza falle. Il terzo set, ceduto nonostante un recupero furioso nel finale e un match point tra le mani, non ha portato a cataclismi emotivi, anzi Cialfi e compagne hanno innestato la quarta in un parziale mai in discussione e dominato nella fase centrale.

Un incontro che è la sublimazione di due fattori: la difesa, grandissima protagonista delle trame di gioco bustocche, e il grande contributo che ogni atleta, titolare o subentrata, riesce a mettere sul terreno di gioco. In una prova corale quasi impeccabile è giusto segnalare i nomi di Sartori, entrata per una comunque positiva Gallizioli e autrice di una quarta frazione da protagonista, e Serena Zingaro, che bagna il ritrovato ingresso nello starting six con una prova da MVP (20 punti come la pari ruolo Pinto).

Il successo, come detto, proietta Busto verso la quarta piazza, ma ancora nulla è deciso: occorrerà vincere a Marsala per conservare matematicamente sia la posizione – che vale anche la qualificazione alla Coppa Italia – sia l’approdo all’agognato Girone Promozione.