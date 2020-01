SSD Games Sport: un grande 2019

L'anno appena concluso ha fatto registrare ottime prestazioni da parte della squadra di nuoto della piscina di Cuggiono. Tanti i traguardi centrati dagli atleti di 'casa nostra'.

Si è svolta da qualche giorno l’ultima gara ufficiale del 2019 per la squadra di nuoto SSD Games Sport . Gara che ha visto in vasca i più piccoli nella Prima Giornata Interregionale UISP presso la piscina Pia Grande di Monza. Sotto la guida dell’allenatrice Roberta Garavaglia, gli atleti cuggionesi hanno portato a casa ben due podi con il gradino più alto: 25 mt. SL Es. C 1° Leonardo Beretta e 2° Baietti Massimo Baietti, 25Mt. DS Es. C 1° Leonardo Beretta. Importante, poi, il risultato finale della stagione: nel corso della manifestazione di novembre sono state premiate con una targa speciale le prime tre società classificate. Quindi facciamo i complimenti alle società: GIS MILANO SSD, GAMES SPORT SSD e CIEF N.CLUB MAGENTA. Per le categorie superiori, invece, l’anno si è concluso con le gare valide per le qualifiche FIN durante la 2^ prova Coppa Tokyo a Monza. Quasi tutti gli atleti hanno migliorato i loro tempi personali. Un augurio di ottime prestazioni e risultati vanno a tutta la squadra guidata da Giuseppe Cantone (augurio arrivato nche dal presidente della società Giampiero Garagiola).