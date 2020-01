L'Associazione Italiana Soccorritori - sezione di Magenta - nell'ambito della sua mission di formare la popolazione consiglia a tutti l'app "Where are you?".

L'Associazione Italiana Soccorritori - sezione di Magenta - nell'ambito della sua mission di formare la popolazione e trasmettere e incentivare l'apprendimento delle manovre salvavita, ha proposto - con l'approvazione di AREU Lombardia - di far conoscere e installare sui telefoni cellulari una applicazione che consenta di geolocalizzazione e di far risparmiare minuti preziosi in caso di incidente o malore.

Cos’è WHERE ARE U?

E’ un’app per l’emergenza collegata alle Centrali Uniche di Risposta del NUE 112 della Lombardia e di Roma per il distretto 06.

Permette di effettuare una chiamata di emergenza con il contestuale invio della posizione esatta del chiamante.

Che cos’è il NUE 112?

Il NUE 112 è il numero unico di emergenza europeo a cui richiedere l’intervento di Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco e Soccorso Sanitario.

In cosa consiste l’eccezionalità di questa app?

L’eccezionalità di questa app sta nel fatto che “dialoga” con il sistema informativo della Centrale Unica di Risposta NUE 112 permettendo una localizzazione puntuale anche nei casi in cui il chiamante non sa o non è in grado di fornire dati precisi sulla sua posizione.

Come funziona l’app?

L’app rileva la posizione tramite GPS e/o rete dati e la mostra sul telefono; al momento della chiamata la posizione viene trasmessa tramite rete dati o tramite SMS se la rete dati non è disponibile. Il doppio canale di trasmissione assicura sempre l’invio della posizione ogniqualvolta sia possibile effettuare una telefonata.

E se non posso parlare?

L’app consente di effettuare volontariamente una chiamata muta; con appositi pulsanti è possibile segnalare il tipo di soccorso richiesto.

E' sempre utile?

Si, l'informazione sulla posizione del chiamante è disponibile al NUE 112, ma Where ARE U è utile sempre, perchè indica la località e la via in cui si è o la sola posizione GPS, se non si è in ambito urbano. Queste informazioni sono quelle da riferire sempre a qualsiasi servizio di emergenza per consentire di effettuare un intervento.

Come faccio ad averla?

Where ARE U è disponibile per smartphone iOS, Android e Windows Phone.

La trovi sul sito dedicato where.areu.lombardia.it oppure su Apple App store, Google Play Store o Windows Phone App Store, cercando “112 Where ARE U”.

Posso essere localizzato se chiamo senza usare l’app?

Il NUE 112, tramite il CED Interforze del Ministero dell’Interno, riesce a conoscere un area di probabilità in cui si trova l’utente che chiama con cellulare, ma non l’esatta posizione.

Se non uso l'app chiamando cosa succede?

Viene effettuata solamente la chiamata vocale senza l’invio delle coordinate della posizione.

Devo avvisare che chiamo con l’app?

No, il sistema informatico del NUE segnala che la chiamata é stata fatta con app.

Come vengono usati i miei dati?

I dati vengono utilizzati esclusivamente per la gestione della chiamata di emergenza.

