Beni confiscati, case 'solidali'

Quattro appartamenti (due per persone con disabilità, uno per padre separati e uno ad una famiglia, che avrà il compito di custode). Dalla Regione, ecco 157 mila euro.

Due destinati a persone con disabilità, uno per i padri separati e l’ultimo ad una famiglia, che avrà il compito di custode sociale. Là negli immobili confiscati alla criminalità, ecco quattro appartamenti solidali. Si parte, insomma, dal presente a Magnago, per guardare con particolare attenzione al futuro e lo si fa anche grazie al sostegno di Regione Lombardia che, proprio per la causa, ha messo a disposizione del Comune del nostro territorio un contributo di 157 mila euro, utlizzati appunto per la ristrutturazione dei locali via Morandi. “Da poco più di un anno, il mio assessorato ha la competenza in materia di beni confiscati - afferma l’assessore regionale Riccardo De Corato - Si tratta di somme che spesso i Comuni non hanno nelle loro disponibilità e per questo, come Regione, abbiamo immediatamente avviato le procedure per snellire l’iter e, poi, erogare i fondi. Sappiamo bene che le finalità sono di alta valenza sociale, perciò finanziamo il recupero dei beni, affinché al più presto le città ed i paesi direttamente interessati possano assegnare le strutture alle varie associazioni presenti sul territorio per compiere attività meritevoli”.