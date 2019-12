Il 20 dicembre, alle 21, il corpo musicale Santa Cecilia di Cuggiono in trasferta, nella chiesa di San Guniforte a Nosate, per il 'Concerto di Natale' e lo scambio di auguri.

Note ed emozioni per festeggiare il Natale insieme. Il corpo musicale Santa Cecilia di Cuggiono, in trasferta a Nosate quando, il prossimo 20 dicembre, alle 21, ci sarà il 'Concerto di Natale'. L'appuntamento, organizzato in collaborazione con il Comune, è nella chiesa di San Guniforte e a dirigere sarà il maestro Mauro Berra.