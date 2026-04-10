Salvato un capriolo

Incendio domato in poche ore e un capriolo salvato: il Parco del Ticino conferma il valore dei suoi volontari.

Sempre presenti, sempre pronti, sempre al servizio della comunità. Ancora una volta i volontari della Protezione Civile del Parco del Ticino hanno dimostrato quanto sia fondamentale il loro impegno quotidiano sul territorio.

Nel pomeriggio di ieri, durante le attività di monitoraggio, le squadre sono intervenute tempestivamente a Turbigo per un principio di incendio. L’azione è stata rapida ed efficace: le fiamme sono state contenute in poche centinaia di metri, evitando conseguenze più gravi e mettendo in sicurezza l’area in tempi brevi.

Ma non solo. Nella stessa giornata, i volontari hanno affiancato i Vigili del Fuoco in un’operazione delicata: il recupero di un capriolo caduto in acqua. L’animale è stato salvato e restituito al suo habitat, in buone condizioni.

Due interventi diversi, un unico filo conduttore: competenza, preparazione e attenzione per il territorio. Un lavoro spesso silenzioso, lontano dai riflettori, ma capace di fare la differenza nei momenti che contano davvero.

Un grazie sincero va a tutti i volontari del Parco del Ticino, presidio prezioso per la sicurezza e la tutela dell’ambiente. Perché esserci, anche quando non si vede, è il segno più autentico di una comunità che funziona.

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