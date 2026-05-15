Vendeva frutta senza permessi: segnalato e allontanato

Vendeva frutta per strada senza le regolari autorizzazioni e i permessi necessari. Identificato, segnalato e allontanato dalla Polizia locale del comando unico di Turbigo e Vanzaghello.

Vendeva frutta per strada senza le regolari autorizzazioni e i permessi necessari. Identificato, segnalato e allontanato dalla Polizia locale del comando unico di Turbigo e Vanzaghello. E non era nemmeno la prima volta, perché già un anno fa circa c’era stato un altro intervento degli stessi agenti e anche allora si era proceduto con l’allontanamento e con tutti i procedimenti del caso, fino ai giorni scorsi quando ecco che è tornato. Così, di nuovo gli operatori del comando di piazza Bonomi l’hanno raggiunto, per svolgere le verifiche e gli accertamenti, al fine di avere un quadro preciso e dettagliato della situazione. Diverse, alla fine, le irregolarità riscontrate: l’attività, infatti, era sprovvista del regolare registratore di cassa, quindi i prodotti non avevano i documenti necessari per la vendita e al lavoro sono state anche trovate altre due persone senza che fosse stata data comunicazione preventiva agli appositi enti. Nei confronti dell’uomo, titolare e gestore dell’attività con precedenti e proveniente dal Piemonte, sono scattate le segnalazioni ai vari organi competenti e contemporaneamente si è proceduto al suo allontanamento dal territorio di Turbigo.

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