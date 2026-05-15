meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno 12°
Sab, 16/05/2026 - 09:20

data-top

sabato 16 maggio 2026 | ore 09:33

Vendeva frutta senza permessi: segnalato e allontanato

Vendeva frutta per strada senza le regolari autorizzazioni e i permessi necessari. Identificato, segnalato e allontanato dalla Polizia locale del comando unico di Turbigo e Vanzaghello.
Cronaca - Polizia locale (Foto d'archivio)

Vendeva frutta per strada senza le regolari autorizzazioni e i permessi necessari. Identificato, segnalato e allontanato dalla Polizia locale del comando unico di Turbigo e Vanzaghello. E non era nemmeno la prima volta, perché già un anno fa circa c’era stato un altro intervento degli stessi agenti e anche allora si era proceduto con l’allontanamento e con tutti i procedimenti del caso, fino ai giorni scorsi quando ecco che è tornato. Così, di nuovo gli operatori del comando di piazza Bonomi l’hanno raggiunto, per svolgere le verifiche e gli accertamenti, al fine di avere un quadro preciso e dettagliato della situazione. Diverse, alla fine, le irregolarità riscontrate: l’attività, infatti, era sprovvista del regolare registratore di cassa, quindi i prodotti non avevano i documenti necessari per la vendita e al lavoro sono state anche trovate altre due persone senza che fosse stata data comunicazione preventiva agli appositi enti. Nei confronti dell’uomo, titolare e gestore dell’attività con precedenti e proveniente dal Piemonte, sono scattate le segnalazioni ai vari organi competenti e contemporaneamente si è proceduto al suo allontanamento dal territorio di Turbigo.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Salvato un capriolo
Turbigo - Capriolo salvato aprile 2026
Incendio domato in poche ore e un capriolo salvato: il Parco del Ticino conferma il valore dei suoi volontari.
Finto don, per rubare in casa
Cronaca - Furti in casa
Fate attenzione: segnalato, infatti, che qualcuno si sta aggirando per le case della Comunità Pastorale Santa Maria in Binda spacciandosi per don Matteo, cercando così di entrare nelle case e per compiere furti.
"Occhio ai furti in strada"
Vanzaghello / Cronaca - Polizia locale
Colpiscono per lo più nelle zone centrali, nei pressi dei supermercati o delle attività commerciali. Individuata la vittima le rubano collanine, bracciali o orecchini.

Invia nuovo commento