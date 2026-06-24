Il grande caldo non dà tregua

Temperature elevate, afa e notti tropicali: anche nel nostro territorio serve qualche accorgimento in più, soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.

Il caldo di questi giorni si fa sentire. Le temperature sono salite in modo deciso e, anche nel nostro territorio, l’estate sta mostrando il suo volto più intenso, con giornate afose, sole forte e notti in cui il fresco fatica ad arrivare. Una situazione che invita tutti a qualche attenzione in più, senza allarmismi, ma con buon senso e responsabilità.

Le ore centrali della giornata restano le più delicate. Tra tarda mattinata e pomeriggio è meglio evitare, quando possibile, l’esposizione diretta al sole, rimandando commissioni, passeggiate e attività all’aperto ai momenti più freschi della giornata. Particolare attenzione va riservata ad anziani, bambini piccoli, persone con patologie croniche e a chi lavora all’aperto.

In questi giorni diventano fondamentali gesti semplici: bere spesso, anche quando non si avverte sete; consumare pasti leggeri; indossare abiti chiari e comodi; proteggere la testa se si esce; rinfrescare gli ambienti domestici senza abusare dell’aria condizionata. Anche una telefonata a un vicino solo o a un parente anziano può fare la differenza.

Il caldo, infatti, non è soltanto una questione di temperatura. È anche fatica, spossatezza, minore lucidità, difficoltà a riposare bene. Per questo è importante ascoltare il proprio corpo e non sottovalutare segnali come debolezza, capogiri, mal di testa o crampi. In caso di malessere persistente, è sempre opportuno contattare il medico o i servizi sanitari.

Anche le comunità locali sono chiamate a fare la loro parte: oratori, centri estivi, associazioni, famiglie e realtà del territorio possono aiutare a diffondere comportamenti corretti e a proteggere chi è più esposto. L’estate è tempo di incontri, giochi, vacanze e vita all’aperto, ma va vissuta con attenzione.

Il consiglio, dunque, è semplice: rallentare un po’, scegliere gli orari migliori, bere molto e avere cura gli uni degli altri. Perché anche davanti al grande caldo, la prevenzione resta il modo più efficace per vivere l’estate con serenità.

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