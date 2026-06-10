Cento anni di Arconatese

Dal 12 al 14 giugno Arconate si prepara a vivere un fine settimana speciale dedicato al centenario del Gruppo Sportivo Arconatese, tra ricordi, incontri, sport, musica e convivialità.

Cento anni di sport, passione, sacrifici, amicizie e senso di appartenenza. Il G.S. Arconatese si prepara a celebrare un traguardo davvero speciale: il secolo di storia del gruppo sportivo, nato nel 1926 e diventato nel tempo un punto di riferimento per generazioni di ragazzi, famiglie, dirigenti, allenatori, volontari e tifosi.

Dal 12 al 14 giugno tutta la cittadinanza è invitata a prendere parte agli eventi organizzati per il centenario: tre giorni pensati per raccontare il passato, vivere il presente e guardare al futuro con lo stesso entusiasmo che da sempre accompagna i colori gialloblù.

Si comincerà venerdì 12 giugno, alle 21.15, a Palazzo Taverna, con una serata dedicata ai racconti e ai ricordi: un momento per ripercorrere i 100 anni del Gruppo Sportivo Arconatese attraverso testimonianze, immagini e memoria condivisa. Un’occasione preziosa per riscoprire le radici di una realtà che ha saputo crescere insieme al paese, diventando parte della sua identità.

Sabato 13 giugno la festa entrerà nel vivo con la Parata dello Sport e la cena sotto le stelle. L’appuntamento è alle 19 in piazza della Libertà, dove sport, musica e convivialità si uniranno in una grande serata aperta alla comunità. Sarà presente anche Lara Magoni, campionessa olimpica, a rendere ancora più significativo un momento pensato per celebrare non solo una società sportiva, ma anche i valori che lo sport porta con sé: impegno, rispetto, squadra e passione. A seguire, dj set per continuare la festa insieme.

Domenica 14 giugno spazio al campo e al divertimento con il Torneo Amici del GSA, in programma alle 18 al campo sportivo. Una proposta nel segno dell’amicizia e della partecipazione, aperta alle squadre che vorranno condividere un pomeriggio di sport. A seguire, grigliata con il gruppo Randa e musica per chiudere il fine settimana nel clima più bello: quello della comunità che si ritrova.

‘100 anni di noi, e il futuro continua!’ è il messaggio scelto per accompagnare questo anniversario. Parole semplici ma cariche di significato, perché raccontano una storia fatta di persone prima ancora che di risultati sportivi: chi ha indossato la maglia, chi ha accompagnato i figli agli allenamenti, chi ha preparato il campo, chi ha tifato dagli spalti, chi ha dato tempo ed energie per far crescere una società che oggi può guardare con orgoglio al proprio cammino.

Il centenario del G.S. Arconatese sarà dunque una festa per tutti: per chi c’era, per chi c’è oggi e per chi continuerà a scrivere le prossime pagine di questa lunga storia gialloblù.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!