I 100 anni del GSA

Oltre mille persone hanno partecipato ai tre giorni di festa per lo storico sodalizio oroblu. Il sindaco Mantovani: "Un faro per le nuove generazioni".

Cento anni non sono soltanto una data da ricordare. Sono volti, storie, sacrifici, amicizie, vittorie e sconfitte. Sono generazioni di ragazzi cresciuti inseguendo un pallone, con addosso i colori oroblu e nel cuore il senso di appartenenza a una comunità. Arconate ha celebrato così, con emozione e orgoglio, il primo secolo di vita del Gruppo Sportivo Arconatese, una delle realtà più significative della storia sportiva e sociale del paese.

Nel fine settimana sono state oltre mille le persone che hanno preso parte ai festeggiamenti organizzati dal GSA in collaborazione con l’Amministrazione comunale: cittadini, atleti, dirigenti, volontari, ex giocatori e rappresentanti delle istituzioni si sono ritrovati per rendere omaggio a una società che, dal 1926 a oggi, ha accompagnato la crescita di intere generazioni.

Il programma si è aperto venerdì sera a Palazzo Taverna, con un momento dedicato alla memoria e alle testimonianze di chi ha contribuito a scrivere le pagine più importanti della storia arconatese. Sabato, poi, la festa si è spostata in Piazza della Libertà, dove la parata dello sport e la cena sotto le stelle hanno trasformato il centro del paese in un grande abbraccio collettivo. Ospite d’onore la campionessa olimpica ed eurodeputata Lara Magoni. Presenti, nel corso delle tre giornate, anche l’onorevole Lucrezia Mantovani, il sottosegretario regionale a Sport e Giovani Federica Picchi, il consigliere regionale Christian Garavaglia e il vicesindaco della Città Metropolitana di Milano Francesco Vassallo.

Domenica, infine, il centro sportivo ha ospitato il torneo ‘Amici del GSA’, seguito dalla grigliata curata dal Gruppo Randa e da momenti musicali che hanno chiuso la manifestazione in un clima di grande partecipazione.

‘Sono stati tre giorni di passione, orgoglio e straordinaria partecipazione popolare – ha dichiarato il sindaco di Arconate, on. Mario Mantovani – Celebrare un secolo di attività sportiva significa riconoscere il valore di una realtà che è andata ben oltre l’aspetto agonistico. Il Gruppo Sportivo Arconatese ha attraversato la storia del nostro Paese, ha superato le difficoltà della guerra, ha saputo ripartire nel 1947 ed è arrivato fino a oggi mantenendo intatti i propri valori’.

Un pensiero particolare è stato rivolto ai giovani e al ruolo educativo dello sport: ‘Viviamo in un’epoca nella quale essere giovani è sempre più complesso – ha aggiunto Mantovani – Per questo lo sport rappresenta un sostegno prezioso per le famiglie e per i ragazzi. Il GSA è stato e continua a essere un faro per le nuove generazioni’.

Il recente successo con la vittoria del campionato di Eccellenza conferma, inoltre, la capacità della società di guardare avanti con entusiasmo e competenza. ‘Auguro al Gruppo Sportivo Arconatese di essere per altri cento anni un faro luminoso per Arconate e per tutto il territorio. Viva il GSA, viva Arconate e viva lo sport’, ha concluso il sindaco.

Tra applausi, ricordi e sorrisi, Arconate ha riscoperto una parte importante della propria identità. Perché il GSA non è soltanto una società sportiva: è una storia condivisa, fatta di persone, passione e comunità. Cento anni dopo quel lontano 1926, il messaggio resta attuale più che mai: lo sport unisce, educa e costruisce futuro.

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