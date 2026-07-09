Bernate Ticino celebra le grandi voci femminili con “Libere Voci”

Domenica 19 luglio, alle 21, in piazza della Pace lo spettacolo “Dolcemente complicate”: un viaggio tra musica, parole ed emozioni dedicato alle donne che hanno lasciato un segno nella cultura e nella musica.

Una serata di musica, parole, arte ed emozioni per rendere omaggio alle grandi voci femminili che, con il loro talento e la loro sensibilità, hanno attraversato epoche, generazioni e culture, lasciando un segno profondo nella storia della musica e non solo.

Domenica 19 luglio, alle 21, piazza della Pace a Bernate Ticino ospiterà “Libere Voci”, con lo spettacolo “Dolcemente complicate”, un percorso intenso e suggestivo dedicato alle donne, alla loro forza, alla loro fragilità, alla capacità di raccontare il mondo attraverso canzoni, parole e interpretazioni diventate patrimonio collettivo.

Sarà un vero e proprio viaggio tra melodie e racconti, pensato per accompagnare il pubblico alla scoperta, o alla riscoperta, di figure femminili che hanno saputo emozionare, ispirare e aprire nuove strade. Donne libere, appunto, capaci di trasformare la propria voce in messaggio, testimonianza, bellezza e memoria.

La serata vuole essere non soltanto un concerto, ma anche un momento di condivisione e riflessione, in cui la musica diventa linguaggio universale e occasione per celebrare il contributo femminile alla cultura, all’arte e alla società.

L’appuntamento è dunque per domenica 19 luglio, alle ore 21, in piazza della Pace. In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà nella Sala Consiliare.

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