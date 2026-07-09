Sabato 18 luglio, alle 21.30, nella nuova piazza San Giorgio il concerto promosso dall’Amministrazione Comunale con il Polo Culturale del Castanese.

Sarà la musica ad aprire ufficialmente la tre giorni di celebrazioni per la Festa patronale del Carmine. L’Amministrazione Comunale ha infatti scelto di dare il via al ricco programma di appuntamenti con un concerto organizzato insieme al Polo Culturale del Castanese, realtà alla quale il Comune aderisce ormai da diversi anni e che anche per l’estate 2026 propone un calendario di eventi diffusi sul territorio.

Il filo conduttore della rassegna di quest’anno è “Libere voci – un omaggio in musica e canzoni alle grandi voci femminili”, un percorso pensato per celebrare, attraverso note e parole, interpreti e repertori capaci di attraversare epoche, culture e sensibilità diverse.

L’appuntamento che inaugurerà la festa patronale sarà “Retrògusto – Le più belle canzoni tra Italia, Francia, Germania e le due Americhe”, in programma sabato 18 luglio alle 21.30 nella “nuova” piazza San Giorgio. Protagoniste della serata saranno la Petitorchestra e Les Triplettes, trio vocale femminile accompagnato da pianoforte e contrabbasso.

Un concerto dal sapore elegante e internazionale, capace di accompagnare il pubblico in un viaggio musicale tra atmosfere retrò, melodie senza tempo e suggestioni provenienti da Paesi e tradizioni differenti. Un’occasione per vivere insieme l’inizio della festa del Carmine, riscoprendo il piacere dello stare in piazza, dell’incontro e della cultura condivisa.

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