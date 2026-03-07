meteo-top

Milano / Malpensa

Malpensa Cielo sereno
Dom, 08/03/2026 - 03:50

data-top

domenica 08 marzo 2026 | ore 04:46

I ragazzi portano in scena Don Chisciotte

Sabato 7 marzo all’oratorio di Casate, alle ore 21, lo spettacolo teatrale degli studenti della scuola secondaria.
Bernate Ticino - Don Chisciotte, la locandina 2026

Il teatro come occasione per crescere, mettersi in gioco e scoprire talenti nascosti. È questo lo spirito del progetto “Oggi recito io”, laboratorio teatrale della scuola secondaria di primo grado di Bernate Ticino che culminerà con lo spettacolo “Don Chisciotte e Sancho Panza”, in programma sabato 7 marzo alle ore 21 all’oratorio di Casate.

Protagonisti della serata saranno gli alunni delle classi prima E e terza E, che negli ultimi mesi hanno lavorato insieme per portare sul palco una rilettura della celebre storia del cavaliere errante e del suo fedele scudiero. Un’esperienza educativa che va ben oltre la semplice recitazione: il laboratorio ha infatti permesso ai ragazzi di imparare a muoversi e collaborare con i compagni, comunicare attraverso la voce ma anche attraverso gesti, espressioni e postura.

A guidare il percorso è stato l’attore professionista Massimiliano Zanellati, che ha accompagnato gli studenti nella scoperta del linguaggio teatrale, aiutandoli a superare la timidezza e a sperimentare il piacere di stare sul palco. “Collaborare, vincere la timidezza, scoprire doti nascoste e vivere emozioni positive: questo è ciò che i ragazzi imparano nel progetto”, spiega la responsabile Elda Calore, sottolineando il valore formativo di un’iniziativa che unisce divertimento e crescita personale.

Il progetto ha coinvolto anche l’ambito artistico. La locandina e l’invito allo spettacolo sono infatti stati realizzati dagli studenti ispirandosi alle celebri illustrazioni di Gustave Doré dedicate a Don Chisciotte e Sancho Panza. Le immagini, inizialmente stampate, sono state poi dipinte a mano con la tecnica dell’acquerello appresa in classe, dando vita a elaborati originali e condivisi. “Con cura e sensibilità i ragazzi hanno reinterpretato queste opere, trasformandole in un vero lavoro artistico”, spiega la docente di arte e immagine Rita Martella.

Un progetto che dimostra come la scuola possa diventare anche un luogo di creatività, collaborazione e scoperta di sé. E sabato sera, sul palco dell’oratorio di Casate, i giovani attori saranno pronti a regalare al pubblico una serata speciale tra fantasia, teatro e passione.

Sostieni


Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com
Grazie!

Potrebbero interessarti anche

Un settembre di eventi e tradizioni
Bernate Ticino - Un momento di una regata storica
Dalla processione e la regata sul Naviglio a Bernate Ticino alla Sagra del Baragioeu di Cuggiono, alle feste a Castano Primo, Corbetta e Cusago: tanti eventi tra tradizione, sapori e musica.
“Vieni all’Ape con il tuo Ape!”
515009087_1116607363829942_3264548952989839120_n.jpg
L’evento invita tutti i possessori del celebre tre ruote Piaggio a partecipare alla sfilata decorando il proprio veicolo nel modo più fantasioso possibile.
Gli abiti da sposa sfilano a Casate
Bernate Ticino / Sfilata abiti da sposa
In passerella trentasei modelle hanno sfilato indossando settantacinque abiti da sposa originali, datati dagli anni ’50 ai primi anni 2000, offrendo al pubblico un viaggio affascinante nel tempo, tra mode, stili e ricordi familiari.

Invia nuovo commento