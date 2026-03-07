I ragazzi portano in scena Don Chisciotte

Sabato 7 marzo all’oratorio di Casate, alle ore 21, lo spettacolo teatrale degli studenti della scuola secondaria.

Il teatro come occasione per crescere, mettersi in gioco e scoprire talenti nascosti. È questo lo spirito del progetto “Oggi recito io”, laboratorio teatrale della scuola secondaria di primo grado di Bernate Ticino che culminerà con lo spettacolo “Don Chisciotte e Sancho Panza”, in programma sabato 7 marzo alle ore 21 all’oratorio di Casate.

Protagonisti della serata saranno gli alunni delle classi prima E e terza E, che negli ultimi mesi hanno lavorato insieme per portare sul palco una rilettura della celebre storia del cavaliere errante e del suo fedele scudiero. Un’esperienza educativa che va ben oltre la semplice recitazione: il laboratorio ha infatti permesso ai ragazzi di imparare a muoversi e collaborare con i compagni, comunicare attraverso la voce ma anche attraverso gesti, espressioni e postura.

A guidare il percorso è stato l’attore professionista Massimiliano Zanellati, che ha accompagnato gli studenti nella scoperta del linguaggio teatrale, aiutandoli a superare la timidezza e a sperimentare il piacere di stare sul palco. “Collaborare, vincere la timidezza, scoprire doti nascoste e vivere emozioni positive: questo è ciò che i ragazzi imparano nel progetto”, spiega la responsabile Elda Calore, sottolineando il valore formativo di un’iniziativa che unisce divertimento e crescita personale.

Il progetto ha coinvolto anche l’ambito artistico. La locandina e l’invito allo spettacolo sono infatti stati realizzati dagli studenti ispirandosi alle celebri illustrazioni di Gustave Doré dedicate a Don Chisciotte e Sancho Panza. Le immagini, inizialmente stampate, sono state poi dipinte a mano con la tecnica dell’acquerello appresa in classe, dando vita a elaborati originali e condivisi. “Con cura e sensibilità i ragazzi hanno reinterpretato queste opere, trasformandole in un vero lavoro artistico”, spiega la docente di arte e immagine Rita Martella.

Un progetto che dimostra come la scuola possa diventare anche un luogo di creatività, collaborazione e scoperta di sé. E sabato sera, sul palco dell’oratorio di Casate, i giovani attori saranno pronti a regalare al pubblico una serata speciale tra fantasia, teatro e passione.

