Terremare Wine Fest 2026: A Bernate Ticino l'evento enologico con vini da 20 regioni

Venerdì l'esclusiva serata champagne con due relatori di fama internazionale. Tre giorni di degustazioni, banchi d'assaggio e aperitivi nella suggestiva Canonica Agostiniana.

Il 19, 20 e 21 giugno a Bernate Ticino (MI), sarà protagonista assoluto il 'Terremare Wine Fest', l'appuntamento enologico che trasformerà la Canonica Agostiniana in una vera cattedrale della degustazione.

Tre giorni intensi, tre declinazioni diverse di un tema che unisce passione, competenza e selezione rigorosa. Ma è proprio venerdì 19 giugno alle ore 20:30 che si consuma l'evento più esclusivo della manifestazione: la cena a numero chiuso dedicata al Champagne presso il Salone Nobile della Canonica. A rendere memorabile la serata è la presenza di due relatori di caratura internazionale, veri esperti del territorio dello Champagne, che guideranno gli ospiti through un viaggio sensoriale tra i Gran Cru dei diversi territori. Ad accompagnare le bollicine più prestigiose: il sublime menù firmato dalla Ristorazione Blu Martino, partner storico dell'evento, che trasformerà ogni calice in un'esperienza gastronomica completa.

Sabato e domenica il festival abbraccia una formula più inclusiva. I banchi d'assaggio e l'area food apriranno agli amanti del vino che potranno scoprire le eccellenze provenienti da 20 regioni italiane, mentre domenica 21 giugno la chiusura sarà all'insegna dell'aperitivo e della musica, in un'atmosfera più leggera e conviviale.

Per informazioni dettagliate e prenotazioni visitate il sito www.terremare.it, oppure contattate l'organizzazione a info [at] terremare [dot] it e 338 473 0038

La Canonica Agostiniana, con il suo prestigioso chiostro interno, farà da cornice perfetta a quello che si prospetta come uno dei grandi eventi enologici della stagione.

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