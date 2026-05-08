Un momento di convivialità, gusto e attenzione verso chi vive situazioni di difficoltà con il gruppo dei Lions.

Un momento di convivialità, gusto e attenzione verso chi vive situazioni di difficoltà. Sabato 9 maggio, nelle Sale Nobili della Canonica di Bernate Ticino, appuntamento con “Degustazioni e Solidarietà”, iniziativa promossa dal Lions Club Milano Ovest con il patrocinio del Comune.

L’evento, in programma alle 18, nasce con un obiettivo preciso: sostenere gli aiuti umanitari promossi dalla Lions Clubs International Foundation a favore dei profughi delle guerre in corso. Una serata speciale che unirà il piacere della degustazione all’importanza della solidarietà e dell’impegno concreto verso chi ha bisogno.

Protagonisti saranno i vini della Cantina CARLINdePAOLO di Asti, selezionati per accompagnare i partecipanti in un percorso tra sapori e profumi del territorio piemontese. In degustazione ci saranno uno spumante Luis Bianco metodo Martinotti, il Terre Alfieri Arneis 2025 Docg, la Barbera d’Asti 2024 Docg, il Terre Alfieri Nebbiolo 2023 Docg invecchiato e il Moscato d’Asti 2025 Docg.

La quota di partecipazione è di 25 euro e comprende la degustazione di cinque vini, un tagliere di salumi e formaggi e un calice in vetro omaggio. Gli organizzatori consigliano la prenotazione contattando Cinzia al numero 349 4465648 oppure Laura al 333 2109520.

Un’iniziativa che conferma ancora una volta il valore della collaborazione tra associazioni, territorio e volontariato, trasformando una serata di incontro in un gesto concreto di vicinanza e sostegno.

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