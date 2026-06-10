Medaglie e primati per la SOI

Dalla Svizzera ai Campionati Regionali Under 20, gli atleti inverunesi protagonisti di risultati importanti: record sociali, podi e qualificazioni tricolori.

Una settimana da incorniciare. Di quelle che raccontano non soltanto risultati, tempi e misure, ma soprattutto crescita, lavoro, entusiasmo e voglia di continuare a migliorarsi. La SOI Inveruno ha vissuto giorni davvero speciali, tra gare in Svizzera e Campionati Regionali Under 20, portando a casa record sociali, medaglie e nuove importanti conferme.

La squadra assoluta c’è, cresce e guarda avanti con fiducia. Lo dimostrano i tanti primati caduti in serie: Celotto negli 800 metri, Cattaneo nel salto in alto, Carolina Gelmotto nel salto in lungo, Giorgia Gelmotto nel salto triplo, Cucchetti nei 400 metri e Lorenzo Garavaglia, anche lui nei 400. Prestazioni che confermano il buon momento del gruppo e il percorso costruito giorno dopo giorno in allenamento.

Accanto ai record, sono arrivate anche medaglie preziose. Carolina Gelmotto è salita sul podio nel lungo, Giorgia Gelmotto nel triplo e la staffetta 4x100 femminile Under 20 ha regalato un’altra grande soddisfazione alla società. Risultati che premiano l’impegno degli atleti, dello staff tecnico e di tutto l’ambiente SOI, sempre più capace di accompagnare i giovani in un cammino sportivo serio e stimolante.

E il bello, ora, deve ancora venire. La SOI Inveruno sarà infatti presente anche ai Campionati Italiani Under 20 con Carolina Gelmotto nel salto in lungo, mentre ai Campionati Italiani Under 23 toccherà alla 4x400 femminile rappresentare i colori della società.

Una settimana incredibile, dunque, che lascia entusiasmo e consapevolezza. Perché dietro ogni record e ogni medaglia c’è una squadra che lavora, cresce e continua a portare in alto il nome di Inveruno.

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