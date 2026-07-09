80 anni di sport e comunità

L’11 e 12 luglio un weekend di festa per la SOI tra tornei, musica, premiazioni e ricordi. Il Green Volley sarà dedicato alla memoria di Enrico Canonici.

Ottant’anni di sport, passione, amicizia e comunità. La SOI Inveruno si prepara a celebrare un traguardo davvero speciale con un weekend tutto gialloblu, in programma sabato 11 e domenica 12 luglio al Torchio di Inveruno. Due giorni di festa aperti ad atleti, famiglie, volontari, simpatizzanti e a tutti coloro che, nel corso degli anni, hanno incrociato il cammino di una società diventata molto più di una semplice realtà sportiva.

Fondata nel 1946 all’Oratorio di Inveruno, inizialmente come squadra di calcio, la SOI ha attraversato generazioni, cambiamenti e stagioni diverse, diventando oggi un importante punto di riferimento per il territorio. Una storia costruita grazie all’impegno di tanti dirigenti, allenatori, accompagnatori, volontari e famiglie, che hanno saputo trasformare lo sport in un’occasione di crescita, educazione e aggregazione.

Il programma del weekend prenderà il via nel pomeriggio di sabato 11 luglio con il torneo 4x4 “Green Volley”, che quest’anno avrà un significato particolarmente intenso. Il trofeo sarà infatti dedicato alla memoria di Enrico Canonici, giovane responsabile del settore volley SOI, recentemente scomparso. Una figura capace di lasciare un segno profondo nella vita della società e in quella di tante persone che con lui hanno condiviso un percorso sportivo e umano. Il suo ricordo continuerà a vivere nei valori, nello spirito e nella passione della comunità gialloblu.

La serata di sabato proseguirà poi con l’aperitivo, la paella su prenotazione, la musica pop rock e il momento delle premiazioni delle squadre vincitrici del torneo 4x4. Sarà anche l’occasione per salutare le squadre di atletica e volley al termine della stagione sportiva appena conclusa.

Domenica 12 luglio si ripartirà alle 19 con l’aperitivo, seguito dalla cena con la speciale schiacciata gialloblu, dalla musica anni 2000 e da un programma pensato per ripercorrere e celebrare la storia della società. Tra i momenti più attesi ci sarà la premiazione degli “Special Guests SOI”, alcuni rappresentanti storici delle tre discipline sportive oggi presenti nella società. A seguire, spazio anche al saluto e alla presentazione delle squadre di basket.

Non mancherà, poi, un richiamo alle origini: tra gli ospiti sarà premiato anche un ex calciatore SOI che ha militato in Serie A, a ricordare una curiosità forse poco conosciuta, ovvero che la società nacque proprio come squadra di calcio, prima di diventare negli anni una grande realtà polisportiva.

La festa arriva al termine di una stagione particolarmente positiva per il movimento gialloblu, che oggi conta quasi 600 atleti iscritti, dai più piccoli dei settori giovanili fino alle prime squadre, passando per Master, Amatori e Gruppo Adulti. Un percorso importante, coronato anche dal conferimento della Stella d’Argento al Merito Sportivo del CONI, prestigioso riconoscimento al lavoro costruito negli anni.

“L’11 e 12 luglio aspettiamo tutti alla nostra festa: atleti di oggi e di ieri, famiglie, volontari, simpatizzanti e amici gialloblu, per vivere insieme un’altra pagina di una storia iniziata ottant’anni fa e che continua ancora oggi con la stessa passione, lo stesso entusiasmo e lo stesso desiderio di guardare avanti, senza dimenticare chi ha contribuito a rendere grande questo percorso”, dichiara Luca Crespi, presidente di SOI Inveruno.

Sarà dunque un fine settimana di sport, memoria e condivisione: un’occasione per dire grazie a chi ha scritto le pagine di ieri, per festeggiare il presente e per guardare al futuro di una società che, dopo ottant’anni, continua a camminare con energia nel segno dei colori gialloblu.

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