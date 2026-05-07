SOI protagonista a Besana

Ragazzi e cadetti si sono cimentati in diverse discipline, affrontando le gare con determinazione, impegno e grande spirito di squadra.

Una domenica intensa, fatta di sport, entusiasmo e tanti risultati positivi. Gli atleti del settore giovanile della SOI Inveruno sono stati protagonisti a Besana, vivendo una giornata ricca di emozioni e conferme sul proprio percorso di crescita sportiva.

Ragazzi e cadetti si sono cimentati in diverse discipline, affrontando le gare con determinazione, impegno e grande spirito di squadra. Non sono mancati i miglioramenti personali, frutto del lavoro svolto durante gli allenamenti e della costanza che ogni settimana accompagna il gruppo.

Al di là dei risultati cronometrici, la trasferta ha rappresentato soprattutto una bella occasione di condivisione, amicizia e divertimento, elementi che continuano a caratterizzare l’attività del settore giovanile della società inverunese. Tecnici, famiglie e compagni hanno sostenuto gli atleti lungo tutta la giornata, creando un clima positivo e coinvolgente.

Esperienze come quella di Besana confermano ancora una volta il valore dello sport come momento di crescita personale e collettiva, capace di insegnare sacrificio, rispetto e voglia di migliorarsi, sempre con il sorriso e la passione che contraddistinguono i giovani della SOI Inveruno.

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