Basket SOI, annata da incorniciare

Titoli provinciali UISP, playoff, semifinali regionali e un settore femminile in crescita: per Inveruno una stagione che conferma il valore del progetto gialloblù.

Una stagione da ricordare, non solo per i risultati, ma soprattutto per il percorso di crescita che raccontano. Nell’anno dell’80° anniversario della SOI Inveruno, il settore basket gialloblù ha vissuto un’annata davvero speciale, culminata nello scorso weekend con le finali UISP ospitate proprio nella palestra delle scuole medie di Inveruno.

Un appuntamento che ha trasformato il campo di casa in una grande festa di sport, entusiasmo e appartenenza, confermando il lavoro costruito negli ultimi anni da società, allenatori, dirigenti, atleti e famiglie.

Il bilancio sportivo parla da solo. La SOI Inveruno si è laureata campione provinciale UISP in diverse categorie: l’Under 13 ha conquistato il titolo Gold, l’Under 15 il titolo Stone e l’Under 25 il titolo Silver. Tre successi che rappresentano un risultato di grande valore per tutto il movimento gialloblù e che testimoniano la qualità del percorso tecnico ed educativo portato avanti in palestra.

Ma l’annata della SOI non si ferma ai titoli. Da sottolineare anche il cammino dell’Under 15 FIP, impegnata nel campionato Bronze, dove il gruppo ha saputo affrontare la stagione con carattere e qualità, uscendo a testa alta al primo turno nonostante le difficoltà incontrate lungo il percorso. Molto positivo anche il percorso dell’Under 17 FIP, protagonista fino alla semifinale regionale del campionato Bronze, dopo aver superato realtà importanti provenienti anche da province come Brescia e Pavia.

Un segnale particolarmente bello arriva poi dal basket femminile. L’Under 13 femminile UISP, al primo campionato della propria storia, è riuscita a raggiungere la semifinale, dimostrando entusiasmo, crescita e tanta voglia di mettersi in gioco. Un risultato che va oltre la classifica e che apre prospettive importanti per il futuro del settore.

Applausi anche per gli Amatori, fermati soltanto in finale per due punti, e per gli Amatori Cuggiono, arrivati fino ai quarti di finale del campionato Gold. Positiva, infine, anche la stagione della Prima Squadra in Divisione Regionale 3, capace di chiudere al quinto posto e di raggiungere i quarti playoff.

Numeri, piazzamenti e titoli che raccontano una realtà in continua crescita, sempre più punto di riferimento per tanti giovani del territorio. Un movimento che, partendo dal minibasket e arrivando fino alla prima squadra, sta costruendo identità, partecipazione e senso di comunità.

‘Questi risultati sono motivo di grande orgoglio per tutta la nostra società – commenta Francesco Gioia, responsabile del settore basket SOI – e rappresentano la conferma della crescita costante del movimento. Stiamo vedendo aumentare ogni anno il numero di atleti, così come l’entusiasmo attorno al nostro progetto. Un segnale molto importante è anche l’apertura al basket giovanile femminile, su cui crediamo molto per il futuro. Complimenti davvero a tutti: ai ragazzi, agli allenatori, ai dirigenti e alle famiglie che ogni giorno ci aiutano a costruire qualcosa di bello dentro e fuori dal campo’.

Nell’anno del suo 80° anniversario, la SOI Inveruno può dunque guardare con soddisfazione al presente e con fiducia al futuro. Perché dietro ogni vittoria c’è un gruppo, dietro ogni canestro c’è un percorso, e dietro questa annata da incorniciare c’è una società che continua a far crescere sport, passione e comunità.

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