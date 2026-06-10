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giovedì 11 giugno 2026 | ore 01:32

‘SporTicino’: lo sport è festa

Una mattinata di giochi, attività e condivisione alla Scuola Primaria: protagonisti gli alunni, tra divertimento, amicizia e voglia di stare insieme.
Turbigo - 'SporTicino' 2026

Lo sport come occasione per crescere, stare insieme e divertirsi. Lunedì 8 giugno, alla Scuola Primaria di Turbigo, è tornato ‘SporTicino’, appuntamento ormai fisso e atteso dagli alunni, che anche quest’anno ha trasformato la mattinata in una grande festa di movimento, sorrisi e partecipazione.

I giovani studenti si sono cimentati in diverse attività e giochi, mettendo in campo entusiasmo, capacità, spirito di squadra e tanta voglia di condividere un momento speciale con i compagni. Una mattinata semplice ma significativa, nella quale lo sport è diventato linguaggio di amicizia, socializzazione e divertimento.

Tutti protagonisti, nessuno escluso: tra prove, esercizi e momenti ludici, i bambini hanno saputo regalare emozioni e dimostrare quanto l’attività sportiva possa essere importante non solo per il benessere fisico, ma anche per imparare il rispetto, la collaborazione e il valore dello stare insieme.

“Bravi e complimenti agli alunni per le emozioni che ci avete regalato”, il messaggio di ringraziamento rivolto ai ragazzi al termine dell’iniziativa.

Un grazie particolare è stato rivolto al Vice Sindaco Manila Leoni, per l’organizzazione puntuale dell’evento, alla Cooperativa che ha seguito le attività e i giochi, al Comitato Genitori, presente fin dalle prime ore della mattina con un supporto fondamentale, alla Dirigente Scolastica Giuseppina Francone e a tutti gli insegnanti.

‘SporTicino’ si conferma così un appuntamento capace di unire scuola, famiglie e comunità, ricordando ancora una volta che lo sport, quando è vissuto insieme, diventa davvero una palestra di vita.

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