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martedì 24 marzo 2026 | ore 22:13

Turbigo capitale del kettlebell

Un weekend tra Campionato Italiano e Coppa del Mondo. Al Centro Sportivo “Naviglio” atleti da tutta Italia e dall’estero per una grande festa dello sport.
Turbigo - Capitale del kettlebell

Turbigo si conferma ancora una volta punto di riferimento per il kettlebell a livello nazionale e internazionale. Per tutto il fine settimana, infatti, il Centro Sportivo “Naviglio” ospita il Campionato Italiano e la Coppa del Mondo, richiamando atleti provenienti da diverse regioni d’Italia e da numerosi Paesi.

Un evento di grande richiamo, che porta sul territorio non solo competizioni di alto livello, ma anche un’occasione di incontro e confronto tra sportivi accomunati dalla stessa passione. In pedana, i partecipanti stanno mettendo alla prova tecnica, forza e resistenza, dando vita a gare intense e spettacolari.

Determinante, in questi anni, è stato il lavoro di Oleh Ilika, pluricampione di kettlebell, presidente della FIKS e fondatore della International Kettlebell Lifting Academy di Turbigo, che ha contribuito a far conoscere e crescere questa disciplina sul territorio, fino a renderla protagonista di appuntamenti di respiro internazionale.

Un ringraziamento va anche al concittadino Franco Gianella, segretario federale, per il suo impegno nell’organizzazione e nella promozione di eventi che valorizzano Turbigo e lo sport.

Ancora una volta, dunque, lo sport diventa occasione di visibilità, partecipazione e crescita per tutta la comunità.

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